Бывшему президенту IBU Бессебергу грозит до 10 лет тюрьмы за коррупцию в особо крупных размерах

В Национальном органе по расследованиям и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Økokrim) рассказали, какое наказание может ждать экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) за коррупцию.

– За коррупцию в особо крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Впереди еще несколько допросов, анализ документации и постоянное сотрудничество с полицией Австрии. Так что конкретных деталей я пока не знаю.

– Вы сказали о нескольких допросах. В том числе и самого Бессеберга?

– Я не буду это комментировать.

Økokrim серьезно относится к этому делу. В настоящее время есть обвинение в коррупции в крупных размерах. На расследование этого дела выделены хорошие ресурсы.

– Значит, дело приоритетное?

– Да. Всегда необходимо проводить расследование, когда уголовные преступления совершаются за пределами национальных границ, и нужно сотрудничать с другими странами в ходе расследования.

Мы принимаем к сведению отчет , но расследуем дело в обычном порядке, – сказала первый государственный прокурор Økokrim Труде Стангхелле.

Как сообщает VG, всего дело Бессеберга рассматривают в 4 инстанциях. Австрийская полиция расследует дело о допинге и мошенничестве, в Австрии нарушение антидопингового законодательства считается уголовным преступлением. Økokrim ведет дело о коррупции в особо крупных размерах.

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) разберет отчет независимой группы и примет решение о санкциях – от предупреждений и штрафов до отстранения от всех видов деятельности в области биатлона. НОК Норвегии и биатлонистов страны тоже обсудят ситуацию вокруг Бессеберга. Экс-глава IBU является почетным членом обеих организаций.

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