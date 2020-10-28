Сегодня в CAS начинаются слушания по спору WADA и РУСАДА: суд решит, отстранять ли Россию на 4 года от Олимпиад и чемпионатов мира

2 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) начнутся слушания по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и .

WADA в декабре 2019-го отстранило Россию от всех крупных международных соревнований (мэйджоров) на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в .

Заседания пройдут частично в удаленном режиме: некоторые представители российской стороны, в том числе адвокаты, которые защищают интересы РУСАДА, находятся непосредственно в Лозанне, для остальных участников слушания организованы в формате онлайн-конференции.

Процесс будет закрытым для журналистов и других лиц, CAS отменил медиа-брифинги и пресс-конференции. Слушания продолжатся до 5 ноября.

Точная дата вынесения вердикта неизвестна.

Арбитрами выступят итальянец Луиджи Фумагалли (его выбрало WADA), француз Хамид Гарави (его выбрала Россия) и австралиец Марк Уильямс – председатель панели, которого выбрали Фумагалли и Гарави.

В качестве третьих сторон в заседаниях примут участие представители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Международной федерации хоккея и российские спортсмены.

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