«Это больше чем идол, который завершил карьеру». Биатлонный мир провожает Мартена Фуркада

Биатлонисты реагируют на решение пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада завершить карьеру.

1. Международный союз биатлонистов (IBU): «Это была сумасшедшая поездка! Спасибо, чемпион! Последняя гонка – завтра».

2. Доминик Ландертингер: «Спасибо, чемпион! Отличная карьера. Оставайся здоровым!»

3. Симон Шемп: «Ты вдохновил очень многих спортсменов, в том числе и меня. Ты и твоя самоотверженность просто потрясающи! Мартен, я желаю тебе всего самого лучшего. Спасибо за все!»

