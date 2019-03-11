«Это больше чем идол, который завершил карьеру». Биатлонный мир провожает Мартена Фуркада

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Биатлонисты реагируют на решение пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада завершить карьеру.

1. Международный союз биатлонистов (IBU): «Это была сумасшедшая поездка! Спасибо, чемпион! Последняя гонка – завтра».

 
 
 
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It was a hell of a ride, merci champion 💙 @martinfourcade 🇨🇵 last one tomorrow _______ 📸 Manzoni @slavikpetrcom #champion #GOAT #happyretirement #onelastdance

Публикация от IBU Biathlonworld (@ibu_biathlonworld)

2. Доминик Ландертингер: «Спасибо, чемпион! Отличная карьера. Оставайся здоровым!»

3. Симон Шемп: «Ты вдохновил очень многих спортсменов, в том числе и меня. Ты и твоя самоотверженность просто потрясающи! Мартен, я желаю тебе всего самого лучшего. Спасибо за все!»

4. Эмильен Жакелен: «Это больше чем идол, который завершил карьеру... Одновременно очень грустно и радостно за все, что ты нам подарил».

5. Симон Дестье: «Исключительный спортсмен! Спасибо и браво, Мартен, за все, что ты привнес в биатлон и в спорт в целом. Все эти годы в одной команде были для нас удовольствием! Не говоря уже о всех эмоциях, пережитых вместе!»

6. Тарьей Бо: «Впервые я соревновался с тобой в одной гонке в 2007-м. Мы были восемнадцатилетними молодыми спортсменами. Один возраст и одни цели. 14 сезонов вместе! Ты можешь гордиться тем, чего достиг. Высший класс! Спасибо тебе!»

7. Жан-Гийом Беатрикс: «Мы были просто детьми, играющими в детском саду. Лучшее впереди!»

 
 
 
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We were just kids playing in the kindergarten 🤼‍♂️ Best is to come!

Публикация от Jean Guillaume Beatrix (@jgbeatrix)

8. Эмиль Хегле Свенсен: «У нас было несколько великих сражений и много веселья! Теперь ты наконец можешь отдохнуть и насладиться «жизнью после биатлона», это не так уж плохо... Поздравляю с фантастической карьерой».

9. Ондржей Моравец: «Это была большая честь для меня!»

 
 
 
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I was honored!!!! @martinfourcade🇲🇫👑👑

Публикация от Ondřej Moravec (@moravec_ondrej)

10. Фабьен Клод: «Кумир, модель, наставник, папа в группе, комик, бизнесмен, выдающийся спортсмен, лидер, чемпион, легенда, большой друг. Просто лучший. Браво, парень, и спасибо. Какую пустоту ты оставишь в биатлоне... Ты показал нам путь, и мы пойдем по нему».

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