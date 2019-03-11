«Это больше чем идол, который завершил карьеру». Биатлонный мир провожает Мартена Фуркада

Биатлонисты реагируют на решение пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада завершить карьеру.
1. Международный союз биатлонистов (IBU): «Это была сумасшедшая поездка! Спасибо, чемпион! Последняя гонка – завтра».
2. Доминик Ландертингер: «Спасибо, чемпион! Отличная карьера. Оставайся здоровым!»
3. Симон Шемп: «Ты вдохновил очень многих спортсменов, в том числе и меня. Ты и твоя самоотверженность просто потрясающи! Мартен, я желаю тебе всего самого лучшего. Спасибо за все!»
You inspired so many people, me as well, your will and your dedication are outstanding!— Simon Schempp (@SimonSchempp) March 13, 2020
Martin i wish you all the best!
Thanks for everything.#champion #legend pic.twitter.com/76yXvyH9wl
4. Эмильен Жакелен: «Это больше чем идол, который завершил карьеру... Одновременно очень грустно и радостно за все, что ты нам подарил».
c’est plus qu’un idole qui arrête la... 😭 tellement triste et heureux pour tout ce que tu nous as apporté @martinfkde— Emilien Jacquelin (@EmilienJck) March 13, 2020
5. Симон Дестье: «Исключительный спортсмен! Спасибо и браво, Мартен, за все, что ты привнес в биатлон и в спорт в целом. Все эти годы в одной команде были для нас удовольствием! Не говоря уже о всех эмоциях, пережитых вместе!»
Un sportif d’exception! Merci et bravo Martin pour tout ce que tu as apporté au biathlon et au sport en général. Toutes ces années à tes côtés ont été un régal pour nous ! Sans parler de toutes ces émotions vécus ensemble !!! 🏆🇫🇷🙌👋 @martinfourcade— Simon Desthieux (@simondstx) March 13, 2020
6. Тарьей Бо: «Впервые я соревновался с тобой в одной гонке в 2007-м. Мы были восемнадцатилетними молодыми спортсменами. Один возраст и одни цели. 14 сезонов вместе! Ты можешь гордиться тем, чего достиг. Высший класс! Спасибо тебе!»
7. Жан-Гийом Беатрикс: «Мы были просто детьми, играющими в детском саду. Лучшее впереди!»
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We were just kids playing in the kindergarten 🤼♂️ Best is to come!
8. Эмиль Хегле Свенсен: «У нас было несколько великих сражений и много веселья! Теперь ты наконец можешь отдохнуть и насладиться «жизнью после биатлона», это не так уж плохо... Поздравляю с фантастической карьерой».
9. Ондржей Моравец: «Это была большая честь для меня!»
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10. Фабьен Клод: «Кумир, модель, наставник, папа в группе, комик, бизнесмен, выдающийся спортсмен, лидер, чемпион, легенда, большой друг. Просто лучший. Браво, парень, и спасибо. Какую пустоту ты оставишь в биатлоне... Ты показал нам путь, и мы пойдем по нему».
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Un Idole, un modèle, un mentor, un papa dans le groupe, un comique, un businessman, un sportif d’exception, un leader, un champion, une légende, un grand Ami. Tout simplement le Meilleur. Bravo mon gars et merci 🙏. Quel vide tu vas laisser dans le biathlon.. Tu m’as et nous a montré le chemin à suivre, et nous allons le continuer. GOAT @martinfourcade 💙💙! 🏆
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