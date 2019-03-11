Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Латыпов и Халили пробегут за Россию

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7 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. 

Дата проведения
7 марта, 19.00
Онлайн гонки

Нове Место, Чехия. Эстафета

Россия (№4): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Феликс Лейтнер.

Швеция (№9): Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома.

Украина (№10): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

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