Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Латыпов и Халили пробегут за Россию

7 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Матвей Елисеев, , Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Дата проведения 7 марта, 19.00

Россия (№4): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Феликс Лейтнер.

Швеция (№9): Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома.

Украина (№10): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.