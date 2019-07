Самуэльссон – о скандале на ЧМ по плаванию: «Все мое уважение Хортону, вставшему на защиту чистого спорта»

Олимпийский чемпион по биатлону поддержал австралийского пловца Мэка Хортона, который отказался пожимать руку китайцу .

Накануне Хортон, ставший вторым на дистанции 400 м вольным стилем на ЧМ по водным видам в Корее, не поднялся на пьедестал, первую строчку которого занял Сунь Ян. Ранее Хоротон критиковал китайского пловца из-за подозрений в допинге.

«Все мое уважение Мэку Хортону, который встал на защиту чистого спорта», – написал Самуэльссон.

Шведский биатлонист неоднократно высказывался против допинговой системы в России, которая могла существовать в Сочи-2014, а также выступал против участия лидера команды Александра Логинова в Кубке мира.

All my respect to @_mackhorton for taking a stance for clean sport! https://t.co/YOUj7Jg2Vi