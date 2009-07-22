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Самуэльссон – о скандале на ЧМ по плаванию: «Все мое уважение Хортону, вставшему на защиту чистого спорта»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта допинг сборная Швеции сборная Китая сборная Австралии Сунь Ян Себастьян Самуэльссон Мэк Хортон Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон поддержал австралийского пловца Мэка Хортона, который отказался пожимать руку китайцу Сунь Яну.

Накануне Хортон, ставший вторым на дистанции 400 м вольным стилем на ЧМ по водным видам в Корее, не поднялся на пьедестал, первую строчку которого занял Сунь Ян. Ранее Хоротон критиковал китайского пловца из-за подозрений в допинге.

«Все мое уважение Мэку Хортону, который встал на защиту чистого спорта», – написал Самуэльссон.

Шведский биатлонист неоднократно высказывался против допинговой системы в России, которая могла существовать в Сочи-2014, а также выступал против участия лидера команды Александра Логинова в Кубке мира.

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