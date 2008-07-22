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«Твоя семья должна умереть». Китайские болельщики угрожают пловцу Хортону за отказ пожать руку Сунь Яну

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта допинг сборная Китая сборная Австралии Сунь Ян Мэк Хортон Водные виды

Китайские болельщики раскритиковали австралийского пловца Мэка Хортона за его отказ подняться на пьедестал почета вместе с трехкратным олимпийским чемпионом Сунь Яном.

Накануне на чемпионате мира в корейском Кванджу Хортон взял серебро на дистанции 400 м вольным стилем, Сунь Ян одержал победу. Во время церемонии награждения Хортон не поднялся на подиум. Ранее австралиец неоднократно негативно высказывался в адрес китайца из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Под последними фотографиями Хортона в инстаграме много оскорбительных комментариев на китайском и английском. Однако в Китае соцсети, в том числе инстаграм, официально запрещены.

«Такие люди, как Хортон, должны умереть, их матерей нужно изнасиловать до смерти, а отцов загрызть».

«Мать Хортона изнасиловали до смерти, как и его подругу, он еще плавает, но спешит умереть, он – мусор».

«Австралия – тупая страна. Хочу, чтобы глупые люди в ней умерли. Твоя семья должна умереть сегодня».

«Ты не выглядел хорошо, это было плохо, в том числе и для твоей страны».

«Белая свинья сказала, что я похож на гориллу, а мертвая белая свинья была глупой и вонючей».

«Глядя на твое лицо, интересуюсь, сколько запрещенных веществ принял ты».

«Ты выпил так много воды, которой мыли ноги, что у тебя развился церебральный паралич?»

«Боюсь, ты наркоман».

«Австралийцы – это же потомки британских заключенных 💩💩💩».

«Убирайся из плавания, то, что ты делаешь – отвратительно».

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