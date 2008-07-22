«Твоя семья должна умереть». Китайские болельщики угрожают пловцу Хортону за отказ пожать руку Сунь Яну

Китайские болельщики раскритиковали австралийского пловца Мэка Хортона за его отказ подняться на пьедестал почета вместе с трехкратным олимпийским чемпионом Сунь Яном.
Накануне на чемпионате мира в корейском Кванджу Хортон взял серебро на дистанции 400 м вольным стилем, Сунь Ян одержал победу. Во время церемонии награждения Хортон не поднялся на подиум. Ранее австралиец неоднократно негативно высказывался в адрес китайца из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Под последними фотографиями Хортона в инстаграме много оскорбительных комментариев на китайском и английском. Однако в Китае соцсети, в том числе инстаграм, официально запрещены.
«Такие люди, как Хортон, должны умереть, их матерей нужно изнасиловать до смерти, а отцов загрызть».
«Мать Хортона изнасиловали до смерти, как и его подругу, он еще плавает, но спешит умереть, он – мусор».
«Австралия – тупая страна. Хочу, чтобы глупые люди в ней умерли. Твоя семья должна умереть сегодня».
«Ты не выглядел хорошо, это было плохо, в том числе и для твоей страны».
«Белая свинья сказала, что я похож на гориллу, а мертвая белая свинья была глупой и вонючей».
«Глядя на твое лицо, интересуюсь, сколько запрещенных веществ принял ты».
«Ты выпил так много воды, которой мыли ноги, что у тебя развился церебральный паралич?»
«Боюсь, ты наркоман».
«Австралийцы – это же потомки британских заключенных 💩💩💩».
«Убирайся из плавания, то, что ты делаешь – отвратительно».
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