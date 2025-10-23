Polymarket и Kalshi стали официальными беттинг-партнерами НХЛ

НХЛ объявила о начале сотрудничества с букмекерами Polymarket и Kalshi.

Криптовалютные платформы для ставок стали беттинг-партнерами лиги. По соглашению компании смогут размещать рекламу на LED-бортах во время трансляций матчей НХЛ, а их названия будут появляться в виртуальных вставках на синей линии.

«По мере стремительного развития рынка прогнозов партнерство с двумя лидерами рынка – Kalshi и Polymarket – открывает огромные возможности для максимально широкого вовлечения болельщиков в течение сезона НХЛ.

Polymarket и Kalshi – идеальные партнеры для категории, которая продолжает расти и расширяться», – заявил глава по развитию бизнеса НХЛ Кит Вахтель.