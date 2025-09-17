Волевая победа «Карабаха» принесла пользователю Лиги Ставок 6 млн рублей. Зашел коэффициент 30.00

16 сентября стартовал общий этап Лиги чемпионов. Клиент «Лиги Ставок» поставил на победу «Карабаха» при счете 1:2 в пользу «Бенфики» за коэффициент 30. Сумма ставки — 200 000 рублей, а выигрыш составил внушительные 6 000 000 рублей.

Уже к 16-й минуте «Бенфика» вела 2:0 — отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. Гости отыграли один мяч на 30-й минуте, а на 48-й отметился Камило Дуран и сравнял счет. Победный гол азербайджанского клуба в конце матча забил Алексей Кащук. «Карабах» набрал 3 очка и в следующем туре примет у себя дома «Копенгаген».

