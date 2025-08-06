Сборная России – фаворит товарищеского матча против Иордании. На разгромную победу дают 4.50

Россия проведет товарищеский матч с Иорданией в сентябре.

Букмекеры считают команду Валерия Карпина подавляющим фаворитом встречи за 1.47. На ничью дают коэффициент 4.30, на победу Иордании – 7.20.

На разгромную победу сборной России можно поставить за 4.50, на голы обеих команд – за 2.05.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА.