Сборная России – фаворит товарищеского матча против Иордании. На разгромную победу дают 4.50
Россия проведет товарищеский матч с Иорданией в сентябре.
Букмекеры считают команду Валерия Карпина подавляющим фаворитом встречи за 1.47. На ничью дают коэффициент 4.30, на победу Иордании – 7.20.
На разгромную победу сборной России можно поставить за 4.50, на голы обеих команд – за 2.05.
Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА.
