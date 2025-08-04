«Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ, считают букмекеры. Отставание от «Локомотива» – 4 очка

«Зенит» станет осенним чемпионом РПЛ, считают букмекеры.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 5 очков в трех стартовых турах и занимает 6-е мест в таблице чемпионате. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Локомотива» на 4 балла.

Тем не менее, букмекеры считают, что «Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ – на это дают коэффициент 2.60. За 6.50 можно поставить на то, что осенним чемпионом станет «Локомотив» или «Краснодар».

Лидер РПЛ после осенней части сезона:

1. «Зенит» – 2.60

2-3. «Локомотив» – 6.50

2-3. «Краснодар» – 6.50

4. «Спартак» – 8.00

5. ЦСКА – 9.00

6. «Динамо» – 10.00

Остальные – от 30.00