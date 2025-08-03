«Зенит» и ЦСКА обменялись голами впервые за 7 очных матчей – 1:1. На это давали коэффициент 2.14

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в 3-м туре Мир РПЛ (1:1).

В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом. На ничью букмекеры давали коэффициент 3.60.

Команды обменялись голами впервые за 7 матчей во всех турнирах. В мае 2024-го «Зенит» и ЦСКА тоже сыграли 1:1. Обмен голами в сегодняшней встрече шел за 2.14.

Тотал меньше 2,5 голов сыграл в 11-м матче между этими командами подряд.

