Пиастри – главный фаворит на Гран-при Венгрии у букмекеров. Норрис – 2-й, выигравший квалификацию Леклер – 3-й

Букмекеры считают, что Оскар Пиастри выиграет Гран-при Венгрии.

Пилот «Макларена» котируется главным фаворитом гонки с коэффициентом 2.00. Его напарник Ландо Норрис идет вторым за 2.75.

Шарль Леклер, стартующий с поул‑позиции, считается третьим фаворитом (4.00). На победу остальных гонщиков дают от 20.00.

14-я гонка «Формулы-1» 2025 года пройдет 3 августа. Начало – в 16:00 мск.

