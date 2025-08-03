«Зенит» – ЦСКА: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча РПЛ

3 августа в матче 3-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.

В первых турах чемпионата соперники набрали по четыре очка. «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и сыграл вничью с «Рубином» (2:2), упустив победу на последних минутах. ЦСКА стартовал ничьей с «Оренбургом» (0:0) и одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1).

В прошлом сезоне команды провели четыре матча. Дважды выиграли петербуржцы, один раз сильнее были москвичи, в одной встрече победитель не был выявлен.

В девяти из десяти последних официальных очных матчей было забито меньше трех голов.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи с ЦСКА. На победу команды Сергея Семака предлагают кэф 1.74, на успех коллектива Фабио Челестини дают 5.30 , ничья идет за 3.90 .

Эксперты оценили вероятность того, что команды сломают «низовой» тренд в очных матчах. На три гола и больше можно поставить за 1.96 , на два мяча и меньше предлагают 1.90 . На обмен голами дают 1.88 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.92 .

Бетторы БЕТСИТИ, как и букмекеры, отдают предпочтение хозяевам поля. 62% от всех ставок на исход пришлось на победу «Зенита», на ЦСКА ушло 25%, на ничью – 13%.

