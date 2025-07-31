8.40 – Латышонок побьет рекорд Малафеева по сухим матчам за «Зенит» в сезоне РПЛ

Евгений Латышонок не сможет побить рекорд Вячеслава Малафеева по сухим матчам за «Зенит» в сезоне РПЛ, считают букмекеры.

Малафеев сыграл 19 матчей на ноль в 44 турах переходного сезона РПЛ-2011/12 – это клубный рекорд. Лучший результат в истории чемпионатов России принадлежит Сергею Овчинникову – 20 сухих игр за «Локомотив» в 2002 году.

После матчей с «Ростовом» (2:1) и «Рубином» (2:2) коэффициент на падение рекорда Малафеева вырос с 6.10 до 8.40. Латышонку нужно сыграть на ноль в 20 из 28 оставшихся матчей сезона РПЛ.