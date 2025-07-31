3.00 – любой российский теннисист дойдет до финала в Торонто, 5.00 – выиграет турнир

Букмекеры оценили шансы россиян добраться до финала на турнире в Торонто.

Сегодня стартует 1/16 финала «Мастерса» в Канаде. Во второй круг вышли трое российских теннисистов: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

На выход любого россиянина в финал дают коэффициент 3.00, на победу в турнире – 5.00.

1.80 – хотя бы один представитель России дойдет до полуфинала.