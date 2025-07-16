PARI о VIP-клиентах: «0,7% наших игроков пробивают оборот от 1 миллиона рублей в неделю»
Директор по развитию бизнеса БК PARI Евгений Луговский рассказал о важности VIP-клиентов для букмекера.
– Насколько ограничен VIP-сегмент? Есть понимание объема такой аудитории?
– Если говорить конкретно, то 0,7% от всей нашей базы игроков на недельном интервале пробивают оборот от 1 миллиона рублей.
– Меньше 1%. Но каков эффект для бизнеса?
– Не 80% и не 90% от выручки, но всё равно много. Конкретную цифру озвучить не могу. Могу лишь сказать, что рост доли VIP-клиентов в выручке является одной из ключевых задач проекта Pari Secret, – заявил Луговский.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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