PARI о VIP-клиентах: «0,7% наших игроков пробивают оборот от 1 миллиона рублей в неделю»

Директор по развитию бизнеса БК PARI Евгений Луговский рассказал о важности VIP-клиентов для букмекера.

– Насколько ограничен VIP-сегмент? Есть понимание объема такой аудитории?

– Если говорить конкретно, то 0,7% от всей нашей базы игроков на недельном интервале пробивают оборот от 1 миллиона рублей.

– Меньше 1%. Но каков эффект для бизнеса?

– Не 80% и не 90% от выручки, но всё равно много. Конкретную цифру озвучить не могу. Могу лишь сказать, что рост доли VIP-клиентов в выручке является одной из ключевых задач проекта Pari Secret, – заявил Луговский.

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