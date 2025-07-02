«Реал» выбьет «Боруссию», «Бавария» вылетит от «ПСЖ»: ожидания букмекеров от 1/4 финала КЧМ
Стали известны все участники 1/4 финала клубного чемпионата мира.
В четвертьфинале встретятся «Флуминенсе» и «Аль-Хилаль», «Палмейрас» и «Челси», «ПСЖ» и «Бавария», а также «Боруссия» и «Реал».
Букмекеры уже определились с фаворитами на проход в 1/2 финала КЧМ:
«Флуминенсе» (2.03 – выход в 1/2 финала) – «Аль-Хилаль» (1.84)
«Палмейрас» (2.55) – «Челси» (1.55)
«ПСЖ» (1.70) – «Бавария» (2.23)
«Боруссия» (3.30) – «Реал» (1.34)
Матчи 1/4 финала пройдут 4 и 5 июля.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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