Испания – букмекерский фаворит женского Евро-2025. Эрмосо не вызвали в сборную
Букмекеры считают, что сборная Испании выиграет женский Евро-2025.
Испания – действующий чемпион мира и победитель Лиги наций. На победу испанок дают коэффициент 3.50. Сборная сыграет на турнире без Дженнифер Эрмосо, ее не вызвали.
Вторым фаворитом котируется Англия за 5.00. Третье место делят Германия и Франция (по 6.00). Коэффициенты на остальные сборные начинаются от 16.00.
Женский чемпионат Европы пройдет со 2 по 27 июля в Швейцарии.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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