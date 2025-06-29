Испания – букмекерский фаворит женского Евро-2025. Эрмосо не вызвали в сборную

Букмекеры считают, что сборная Испании выиграет женский Евро-2025.

Испания – действующий чемпион мира и победитель Лиги наций. На победу испанок дают коэффициент 3.50. Сборная сыграет на турнире без Дженнифер Эрмосо , ее не вызвали .

Вторым фаворитом котируется Англия за 5.00. Третье место делят Германия и Франция (по 6.00). Коэффициенты на остальные сборные начинаются от 16.00.

Женский чемпионат Европы пройдет со 2 по 27 июля в Швейцарии.

Испания – фаворит без Эрмосо, тренер Англии гонится за 3-м золотом, хозяйки влетели 1:7 15-летним юношам. Главные сюжеты женского Евро

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис