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«ПСЖ» стал главным фаворитом клубного ЧМ после крупной победы над «Интер Майами» Месси в 1/8 финала – 4:0

«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира (4:0).

В прематче ПСЖ котировался безоговорочным фаворитом с коэффициентом на проход 1.08. Победа с форой (-3,5) зашла за 3.15.

После этого разгрома «ПСЖ» стал главным фаворитом турнира, на титул парижан дают 3.60. «ПСЖ» уже возглавлял рейтинг – после 1-го и 2-го туров.

Перед плей-офф фаворитом был «Ман Сити», перед стартом – «Реал».

В 1/4 финала «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Фламенго» – «Бавария».

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Опубликовала: Венера Кравченко
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