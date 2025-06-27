«Ман Сити» – фаворит КЧМ у букмекеров перед плей-офф. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 4-я

Букмекеры обновили котировки на итоги клубного чемпионата мира после завершения группового этапа.

Главным претендентом на трофей стал «Манчестер Сити» – коэффициент на титул обвалился с 5.50 до 3.50. «Горожане» выиграли все 3 матча на групповом этапе с общим счетом 13:2.

Вторым у букмекеров котируется «ПСЖ» (3.90), третьим – «Реал» (5.50). Топ-5 замыкают «Бавария» (7.50) и «Челси» (11.00).

Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 3.50

2. «ПСЖ» – 3.90

3. «Реал» – 5.50

4. «Бавария» – 7.50

5. «Челси» – 11.00

6. «Интер» – 17.00

7. «Палмейрас» – 25.00

8. «Фламенго» – 29.00

9-11. «Ювентус» – 35.00

9-11. «Ботафого» – 35.00

9-11. «Боруссия» – 35.00

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис