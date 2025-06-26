«Ман Сити» разгромил «Ювентус» на КЧМ – 5:2. На крупную победу «горожан» давали 6.50, на 7+ голов в матче – 26.00

«Манчестер Сити» обыграл «Ювентус» (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира.

На успех английского клуба давали коэффициент 1.80, на разгромную победу – 6.50.

Букмекеры не ожидали, что команды забьют так много голов. На тотал больше 6,5 можно было поставить за 26.00.

«Сити» вышел в плей-офф с первого места, выиграв все 3 матча на групповом этапе. «Ювентус» занял второе место, набрав 6 очков.

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