«Интер Майами» и «Палмейрас» вышли в плей-офф КЧМ, сыграв 2:2 в 3-м туре группового этапа. Коэффициент на ничью падал в 2 раза

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью (2:2) в 3-м туре группового этапа КЧМ.

После матчей второго тура, когда стало известно, что обе команды выйдут в плей-офф в случае ничьей в личной встрече, коэффициент на этот исход за сутки обвалился в два раза – с 4.50 до 2.20.

«Палмейрас» спасся от поражения, проигрывая 0:2 к 80-й минуте. В лайве на ничью давали коэффициент 10.00.

Обе команды вышли в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

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