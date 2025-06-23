«Индиана» обыгрывает «Оклахому» после первой половины финала НБА. На итоговую победу «Пэйсерс» – 31%
«Оклахома» играет дома с «Индианой» в 7-м матче финальной серии НБА и уступает 47:48 по итогам двух четвертей.
В начале игры «Индиана» потеряла своего лидера Тайриза Халибертона из-за травмы.
Букмекеры считают «Оклахому» явным фаворитом: в лайве дают 69% на итоговую победу против 31% у «Индианы». Коэффициенты – 1.37 и 3.10.
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Опубликовал: Михаил Морозов
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