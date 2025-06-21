Бублик – букмекерский фаворит против Хачанова в полуфинале турнира в Галле

Карен Хачанов сыграет с Александром Бубликом в 1/2 финала в Галле.

Бублик котируется фаворитом матча с коэффициентом 1.59. На Хачанова дают 2.45.

Игроки встречались лишь один раз – в 1-м круге Мастерса в Цинциннати в 2020-м. Тогда выиграл Хачанов выиграл в статусе фаворита поединка (6:4, 6:4).

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