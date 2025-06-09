Испания – фаворит Лиги наций в следующем сезоне. Англия – 3-я, Португалия – 5.я

Букмекеры считают сборную Испании фаворитом Лиги наций в сезоне-2026/27.

Испанцы проиграли в финале этого сезона – Португалии (2:2, пен. 3:5). В следующем розыгрыше на испанцев дают коэффициент 4.00. Вторым фаворитом котируется Франция (5.00). Далее идут Англия (7.00) и Германия (8.00).

Победитель Лиги наций в 2025-м, Португалия, котируется пятой (9.00).

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