«МЮ» стал у букмекеров фаворитом на подписание Дьокереша
Букмекеры считают, что Виктор Дьокереш перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Вчера стало известно, что Дьокереш готов перейти в «МЮ». Ранее фаворитом на форварда «Спортинга» котировался «Арсенал». Теперь же коэффициент на переход Виктора в «МЮ» упал с 5.00 до 1.72.
Также в списке потенциальных вариантов находятся «Атлетико» (8.00). Если Дьокереш останется в «Спортинге», сыграет коэффициент 11.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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