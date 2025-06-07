«МЮ» стал у букмекеров фаворитом на подписание Дьокереша

Букмекеры считают, что Виктор Дьокереш перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Вчера стало известно , что Дьокереш готов перейти в «МЮ». Ранее фаворитом на форварда «Спортинга» котировался «Арсенал». Теперь же коэффициент на переход Виктора в «МЮ» упал с 5.00 до 1.72.

Также в списке потенциальных вариантов находятся «Атлетико» (8.00). Если Дьокереш останется в «Спортинге», сыграет коэффициент 11.00.

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