«Флорида» стала фаворитом финала Кубка Стэнли после 2-го матча в серии против «Эдмонтона»

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:4 2ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Теперь счет в серии 1-1. «Пантерс» стали котироваться фаворитами финала у букмекеров. Коэффициент упал до 1.70. На «Ойлерс» дают 2.15.

Перед финалом «Эдмонтон» шел небольшим фаворитом за 1.82 – против 1.90 у «Пантерс».

Третий матч состоится 10 июня, начало – в 03:00 мск.

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