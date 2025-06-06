Испания и Франция забили 9 мячей на двоих. Букмекеры давали 50.00 на максимальный тотал – больше 7,5
Испания обыграла Францию (5:4) в полуфинале Лиги наций.
Букмекеры не ожидали, что команды забьют 9 мячей на двоих. Максимальный тотал, который предлагался на игру – больше 7,5 голов. На него можно было поставить за 50.00.
Некоторые букмекеры предлагали коэффициент 501.00 на точный счет 5:4, что соответствовало вероятности в 0,2%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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