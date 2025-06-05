«Эдмонтон» укрепился фаворитом Кубка Стэнли: 64% на 36% после победы над «Флоридой»

«Эдмонтон» победил «Флориду» (4:3, ОТ) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

В начале второго периода команда Криса Кноблауха уступала со счетом 1:3. В лайве на камбэк давали 5.00.

Канадский клуб укрепился в статусе фаворита финала у букмекеров. На трофей «Эдмонтона» дают коэффициент 1.50 (64%), на титул «Флориды» – 2.60 (34%).

Второй матч серии состоится 7 июня.

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