«Эдмонтон» укрепился фаворитом Кубка Стэнли: 64% на 36% после победы над «Флоридой»
«Эдмонтон» победил «Флориду» (4:3, ОТ) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
В начале второго периода команда Криса Кноблауха уступала со счетом 1:3. В лайве на камбэк давали 5.00.
Канадский клуб укрепился в статусе фаворита финала у букмекеров. На трофей «Эдмонтона» дают коэффициент 1.50 (64%), на титул «Флориды» – 2.60 (34%).
Второй матч серии состоится 7 июня.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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