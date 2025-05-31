Агуэро поставил 6 700 долларов на то, что в финале ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» будет меньше 2 голов
Серхио Агуэро сделал крупную ставку на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».
Экс-форвард сборной Аргентины поставил 6,7 тысячи долларов на криптоплатформе Stake на то, что в матче будет забито меньше двух голов.
Потенциальный выигрыш экс-форварда «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины может составить более 20 тысяч.
Изображение: соцсети Серхио Агуэро.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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