Агуэро поставил 6 700 долларов на то, что в финале ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» будет меньше 2 голов

Серхио Агуэро сделал крупную ставку на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ » и «Интером ».

Экс-форвард сборной Аргентины поставил 6,7 тысячи долларов на криптоплатформе Stake на то, что в матче будет забито меньше двух голов.

Потенциальный выигрыш экс-форварда «Манчестер Сити », «Барселоны» и сборной Аргентины может составить более 20 тысяч.

Изображение: соцсети Серхио Агуэро.

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