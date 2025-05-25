У США и Швейцарии почти равные шансы в финале ЧМ по хоккею, считают букмекеры
Сборная США сыграет со Швейцарией в финале ЧМ-2025 по хоккею.
Букмекеры дают командам почти равные шансы. На чемпионство американцев можно поставить за 1.85, на швейцарцев – за 2.00.
Перед стартом ЧМ сборная США котировалась пятым фаворитом (7.50), а Швейцария – шестым (9.50).
Американцы вышли в финал впервые за 65 лет. Швейцарцы играли за золото ЧМ четырежды и ни разу не победили.
Матч пройдет 25 мая. Начало – в 21:20 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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