4.70 – самый высокий коэффициент на «МЮ» в очном матче против «Астон Виллы» в 21-м веке
«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 38-м туре АПЛ.
«МЮ» – явный андердог матча. На победу команды Рубена Аморима дают 4.70 – это самый высокий коэффициент в очных противостояниях с «Астон Виллой» как минимум в 21-м веке.
На «Астон Вилла» можно поставить за 1.69, на ничью – за 4.50.
Матч пройдет 25 мая. Начало – в 18:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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