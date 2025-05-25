Салаху осталось одно голевое действие, чтобы повторить рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон АПЛ. 1.51 – забьет в матче с «Кристал Пэлас»
Мохамед Салах может побить рекорд АПЛ по результативным действиям за один сезон.
В текущем сезоне египтянин забил 28 голов и отдал 18 ассистов – 46 очков. Он побил рекорд Тьерри Анри (сезон-2002/03) и Эрлинга Холанда (2022/23) по очкам за сезон АПЛ в формате 38 матчей.
Абсолютный рекорд принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру – они набрали по 47 очков, когда Премьер-лига состояла из 42 туров.
Салаху нужно набрать 2 балла в заключительном матче чемпионата, чтобы побить рекорд Коула и Ширера.
Букмекеры дают коэффициент 1.51 на гол вингера «Ливерпуля» в игре против «Кристал Пэлас» и 3.60 – на дубль.
Матч пройдет 25 мая. Начало – в 18:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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