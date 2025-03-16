«Атлетико» ни разу не проиграл дома в этом сезоне Ла Лиги. Букмекеры считают, что серия прервется в матче с «Барселоной»

«Атлетико» примет «Барселону» в 28-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – букмекерский фаворит с коэффициентом 2.25. На «Атлетико» можно поставить за 3.20, на ничью – за 3.80.

При этом команда Диего Симеоне ни разу не проиграла дома в этом сезоне Ла Лиги. Если «Атлетико» как минимум не уступит «Барселоне», сыграет коэффициент 1.69.

Букмекеры считают, что матч получится результативным. В 3 матчах подряд между этими командами было забито 3+ гола.

На тотал больше 2,5 голов дают 1.68, тотал меньше 2,5 идет за 2.18.

Матч пройдет 16 марта и начнется в 23:00 мск.

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