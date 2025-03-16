«Атлетико» ни разу не проиграл дома в этом сезоне Ла Лиги. Букмекеры считают, что серия прервется в матче с «Барселоной»
«Атлетико» примет «Барселону» в 28-м туре Ла Лиги.
«Барселона» – букмекерский фаворит с коэффициентом 2.25. На «Атлетико» можно поставить за 3.20, на ничью – за 3.80.
При этом команда Диего Симеоне ни разу не проиграла дома в этом сезоне Ла Лиги. Если «Атлетико» как минимум не уступит «Барселоне», сыграет коэффициент 1.69.
Букмекеры считают, что матч получится результативным. В 3 матчах подряд между этими командами было забито 3+ гола.
На тотал больше 2,5 голов дают 1.68, тотал меньше 2,5 идет за 2.18.
Матч пройдет 16 марта и начнется в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости