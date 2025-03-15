Выход «Рапида» в 1/4 финала Лиги Конференций принес клиенту Дома Спорта Лига Ставок 9 024 947 рублей

Клиент Дома Спорта Лига Ставок на Невском проспекте, в Санкт-Петербурге, поставил 6 785 675 рублей на итоговый проход «Рапида» в 1/4 финала Лиги Конференций тайме и выиграл более 9 млн рублей.

В первом матче Борац Баня Лука и Рапид сыграли вничью 1:1. Хозяева сравняли лишь на 92-й минуте с одиннадцатиметрового. В ответной игре Рапид подходил в рамках очевидного фаворита. Ход игры полностью отражает статистика: 35 – 4 по ударам, 3,96 – 0,13 по показателям xG, однако и во второй встрече команды сыграли 1:1. На 66-й минуте гости открыли счет, а спустя всего 4 минуты команда из Вены восстановила равенство. В дополнительное время удачливее оказался Рапид: на 96-й минуте Луи Шауб отправил мяч в сетку ворот и принес своей команде путевку в 1/4 финала Лиги Конференций.

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