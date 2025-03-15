1.90 – коэффициент, что Медведев или Андреева выиграют в Индиан-Уэллс

Букмекеры допускают, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс будет российский победитель.

Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне в полуфинале. Мирра Андреева в финале встретится с Ариной Соболенко.

Букмекеры дают коэффициент 1.90, что Медведев или Андреева выиграют турнир в Индиан-Уэллс.

В мужском одиночном разряде российские теннисисты ни разу не побеждали в Индиан-Уэллс . В женском – четыре титула, последней чемпионкой была Елена Веснина в 2017-м.

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