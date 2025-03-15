0

1.90 – коэффициент, что Медведев или Андреева выиграют в Индиан-Уэллс

Букмекеры допускают, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс будет российский победитель.

Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне в полуфинале. Мирра Андреева в финале встретится с Ариной Соболенко.

Букмекеры дают коэффициент 1.90, что Медведев или Андреева выиграют турнир в Индиан-Уэллс.

В мужском одиночном разряде российские теннисисты ни разу не побеждали в Индиан-Уэллс . В женском – четыре титула, последней чемпионкой была Елена Веснина в 2017-м.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
logoХольгер Руне
logoЕлена Веснина
logoДаниил Медведев
logoATP
Ставки на спорт
Ставки на теннис
logoМирра Андреева
logoWTA
logoBNP Paribas Open
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Унион» не проиграл «Баварии» впервые за 2,5 года – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 10.00
11 минут назад
Махачкалинское «Динамо» впервые в сезоне одержало разгромную победу – 4:0 в матче с «Крыльями». На фору команды Биджиева сыграл коэффициент 26.00
41 минуту назад
«Локомотив» не очень хорош после возобновления сезона. «Динамо» должно забить минимум два гола». Дорский сделал прогноз на игру
3сегодня, 09:20
Ландо Норрис – главный фаворит у букмекеров на звание чемпиона «Формулы-1» в 2025 году. Ферстаппен – второй, Хэмилтон – пятый
1сегодня, 09:10
«Мне кажется, проблемы «Динамо» переоценены, а состояние «Локомотива» намного хуже». Прогноз Чернявского на матч
1сегодня, 08:05
Медведев и Алькарас могут третий раз подряд встретиться в финале Индиан-Уэллс. Перед турниром букмекеры давали на это 7%
5сегодня, 07:55
Allwyn заработал 8,79 млрд евро за 2024 год. Лотерейный оператор в феврале стал официальным партнером «Формулы-1»
1сегодня, 07:29
«Локомотив» – небольшой фаворит против «Динамо». «Железнодорожники» не побеждают дома «бело-голубых» с 2017 года
2сегодня, 06:38
Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч». Первым у букмекеров стал Рафинья, Салах опустился на 3-е место
116вчера, 15:15
Николай Оганезов: «Хорошо, когда у депутатов есть инициативы. Но почему они всегда касаются только легального рынка?»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Выход «Рапида» в 1/4 финала Лиги Конференций принес клиенту Дома Спорта Лига Ставок 9 024 947 рублей
126 минут назадПромо
Матч молодежного чемпионата Португалии лишил клиента БК Мелбет возможности сорвать куш
31 минуту назадПромо
Игроки БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом встречи с «Челси» в главном матче тура АПЛ
сегодня, 14:31Промо
Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче тура РПЛ
сегодня, 09:29Промо
300 000 фрибетов за КХЛ
вчера, 14:15Промо
Основатель Alikson Group Гасан Мустафаев рассказал о масштабном обновлении Alikson Team перед юбилейным сезоном Лига Ставок Media Basket
вчера, 12:58Промо
Победитель розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET сделал предложение своей девушке прямо на льду Фетисов Арены
вчера, 10:59Промо
Ян Непомнящий об итогах BetBoom Media Chess: «Пилотный выпуск шоу получил отличные просмотры. Аудитория стримеров смогла познакомиться с шахматами»
вчера, 07:20Промо
Клиент Мелбет проснулся миллионером после первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов
13 марта, 15:33Промо
Решающие матчи LAN-стадии турнира «Мелбет Медийной Лиги CS2»
13 марта, 14:17Промо