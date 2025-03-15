1.90 – коэффициент, что Медведев или Андреева выиграют в Индиан-Уэллс
Букмекеры допускают, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс будет российский победитель.
Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне в полуфинале. Мирра Андреева в финале встретится с Ариной Соболенко.
Букмекеры дают коэффициент 1.90, что Медведев или Андреева выиграют турнир в Индиан-Уэллс.
В мужском одиночном разряде российские теннисисты ни разу не побеждали в Индиан-Уэллс . В женском – четыре титула, последней чемпионкой была Елена Веснина в 2017-м.
Опубликовала: Венера Кравченко
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