Ландо Норрис – главный фаворит у букмекеров на звание чемпиона «Формулы-1» в 2025 году. Ферстаппен – второй, Хэмилтон – пятый

Ландо Норрис котируется букмекерским фаворитом на чемпионство в «Формуле-1» в 2025 году.

На титул Норриса можно поставить с коэффициентом 2.30. Вторым котируется Макс Ферстаппен за 4.20.

В прошлом сезоне Норрис финишировал вторым в личном зачете. Чемпионом в четвертый раз подряд стал Ферстаппен.

Чемпион «Формулы-1» в 2025 году по версии букмекеров:

Ландо Норрис («Макларен») – 2.30; Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 4.20; Шарль Леклер («Феррари») – 4.50; Оскар Пиастри («Макларен») – 7.00; Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7.50.

Первая гонка сезона пройдет 16 марта в Австралии.

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