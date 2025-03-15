Ландо Норрис – главный фаворит у букмекеров на звание чемпиона «Формулы-1» в 2025 году. Ферстаппен – второй, Хэмилтон – пятый
Ландо Норрис котируется букмекерским фаворитом на чемпионство в «Формуле-1» в 2025 году.
На титул Норриса можно поставить с коэффициентом 2.30. Вторым котируется Макс Ферстаппен за 4.20.
В прошлом сезоне Норрис финишировал вторым в личном зачете. Чемпионом в четвертый раз подряд стал Ферстаппен.
Чемпион «Формулы-1» в 2025 году по версии букмекеров:
Ландо Норрис («Макларен») – 2.30;
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 4.20;
Шарль Леклер («Феррари») – 4.50;
Оскар Пиастри («Макларен») – 7.00;
Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7.50.
Первая гонка сезона пройдет 16 марта в Австралии.
Опубликовала: Венера Кравченко
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