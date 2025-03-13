У «Юнайтед» 1 победа в 6 матчах. 1.91 – не смогут обыграть «Сосьедад» в основное время
«МЮ» примет «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Юнайтед» одержал лишь одну победу в 6 последних матчах во всех турнирах. Первая игра с «Сосьедадом» в Испании завершилась вничью – 1:1.
Букмекеры дают коэффициент 1.91 на то, что испанский клуб не проиграет в ответном матче. На победу «Юнайтед» можно поставить за 1.95.
Матч состоится 13 марта и начнется в 23:00 мск.
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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