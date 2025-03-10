Букмекер Bet365 официально вышел на рынок Сербии

Британский букмекер Bet365 расширил свое присутствие в Европе.

Оператор объявил о выходе на рынок Сербии.

Bet365 официально стал доступен на территории Сербии в качестве платформы для ставок на спорт и онлайн-казино.

Компания была основана в Великобритании в 1974 году. По данным Financial Times, Bet365 в 2019 году занял второе место в мире по доходам среди букмекерских компаний.

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