0

Букмекер Bet365 официально вышел на рынок Сербии

Британский букмекер Bet365 расширил свое присутствие в Европе.

Оператор объявил о выходе на рынок Сербии.

Bet365 официально стал доступен на территории Сербии в качестве платформы для ставок на спорт и онлайн-казино.

Компания была основана в Великобритании в 1974 году. По данным Financial Times, Bet365 в 2019 году занял второе место в мире по доходам среди букмекерских компаний.

Ставки на Спортсе

Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: SBC News
Ставки на спорт
Зарубежный беттинг
Букмекеры
Bet365
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
Букмекеры дают 28% на камбэк «ПСЖ» в ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ
12 минут назад
Директор по маркетингу BetBoom Артемьев: «Включение в рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе – совместная с партнерами заслуга»
сегодня, 12:42
Mastercard и Visa сотрудничают с нелегальными операторами в Британии. В 2014-м компании пообещали регулятору не размещаться на офшорных гемблинг-сайтах
сегодня, 12:05
Более 83 млн пользователей посетили сайты российских букмекеров в феврале. «Фонбет» остается лидером по объему трафика
сегодня, 11:39
Салах будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне, считают российские БК. Зарубежные букмекеры уверены, что египтянин останется в «Ливерпуле»
1сегодня, 11:02
«Лацио» вытеснит «Ювентус» из топ-4, если победит «Удинезе». Букмекеры уверены в победе римлян
сегодня, 10:18
Четыре жителя Тобольска получили условные сроки за организацию нелегального казино с доходом 27 млн рублей
сегодня, 09:44
0:4 от «Аталанты» – крупнейшее домашнее поражение «Ювентуса» в Серии А в XXI веке. Коэффициент на чемпионство туринцев вырос в 4 раза
9сегодня, 09:16
В Румынии предложили запретить игрокам тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка
1сегодня, 08:50
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 4.00 – форвард «Акрона» еще сыграет за сборную
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» стал фаворитом Кубка Стэнли у букмекеров. В начале сезона клуб не входил в топ-20
515 минут назад
Альберт Батыргазиев в Москве победил Ромеро в рамках турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1
сегодня, 13:25Промо
Борьба за алмаз Лиги Ставок – на финишной прямой!
сегодня, 10:23Промо
«Спартак» и «Рубин» забили 3 гола в 1-м тайме. На это давали коэффициент 8.60
вчера, 17:24
«Лига Ставок» открыла Дом Спорта грандиозным шоу для VIP-клиентов
вчера, 14:52Промо
«Райо Вальекано» сыграл в гостях 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. 1.55 – серия прервется в игре с «Реалом»
вчера, 14:27
Ян Непомнящий о BetBoom Media Chess: «Надеюсь, подобные шоу-турниры помогают популяризировать шахматы»
вчера, 14:00Промо
«Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»
вчера, 06:50
«Арсенал» – букмекерский фаворит против «МЮ». Победа с разницей в 2 гола вероятнее ничьей
2вчера, 06:25
«Борьба будет до самого конца, свою роль могут сыграть замены». Прогноз Алфимова на матч «Факел» – «Зенит»
8 марта, 11:31