«Сан-Паулу» продлил контракт с Superbet. Букмекер останется главным спонсором клуба да 2030 года
«Сан-Паулу» и букмекерская компания Superbet продлили соглашение о сотрудничестве.
Ранее стороны заключили сделку на три года. По ее условиям букмекер обязался заплатить в общей сложности 32,5 миллиона долларов.
В начале марта стороны договорились о продлении контракта. Superbet останется главным спонсором клуба да 2030 года.
Напомним, с 1 января в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. В первом месяце года букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: SPFC
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