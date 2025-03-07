«Сан-Паулу» продлил контракт с Superbet. Букмекер останется главным спонсором клуба да 2030 года

«Сан-Паулу» и букмекерская компания Superbet продлили соглашение о сотрудничестве.

Ранее стороны заключили сделку на три года. По ее условиям букмекер обязался заплатить в общей сложности 32,5 миллиона долларов.

В начале марта стороны договорились о продлении контракта. Superbet останется главным спонсором клуба да 2030 года.

Напомним, с 1 января в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. В первом месяце года букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день.

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