309 млн рублей получила от букмекеров Федерация бокса России в 2024-м. Отчисления выросли на 60%
Федерация бокса России отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров.
По итогам четвертого квартала 2024 года Федерация получила 101,2 миллиона рублей от ЕРАИ. Отчисления будут распределены следующим образом:
1. Детско-юношеский спорт (30% от суммы ЦО) – 30,3 миллиона рублей;
2. Профессиональный спорт (70%) – 70,8 миллиона рублей.
Суммарно за 2024-й год Федерация бокса получила 308,9 миллиона в виде букмекерских целевых отчислений. Это на 60% больше показателя за 2023-й, когда федерация получила 193 миллиона рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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