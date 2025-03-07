309 млн рублей получила от букмекеров Федерация бокса России в 2024-м. Отчисления выросли на 60%

Федерация бокса России отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров.

По итогам четвертого квартала 2024 года Федерация получила 101,2 миллиона рублей от ЕРАИ. Отчисления будут распределены следующим образом:

1. Детско-юношеский спорт (30% от суммы ЦО) – 30,3 миллиона рублей;

2. Профессиональный спорт (70%) – 70,8 миллиона рублей.

Суммарно за 2024-й год Федерация бокса получила 308,9 миллиона в виде букмекерских целевых отчислений. Это на 60% больше показателя за 2023-й, когда федерация получила 193 миллиона рублей.

Ставки на Спортсе

Слуцкий начал плей-офф ЛЧ с сенсационной победы. А кто там фаворит и где «Шэньхуа»?