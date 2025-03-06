«Реал Сосьедад» – фаворит первого матча 1/8 финала ЛЕ против «МЮ» по версии букмекеров

«Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Букмекеры считают испанский клуб фаворитом встречи за 2.21. На ничью дают коэффициент 3.30, на победу «МЮ» – 3.75.

Несмотря на это, «Юнайтед» котируется небольшим фаворитом двухматчевого противостояния за 1.90. На проход «Сосьедада» в 1/4 финала дают коэффициент 1.97.

Первый матч состоится 6 марта и начнется в 20:45 мск.

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