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Николай Оганезов: «Новые законопроекты по своей сути направлены исключительно против легального букмекерского рынка»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил идею повышения минимального возраста на совершение ставок в России с 18 до 25 лет.

«У нас появляются новые законопроекты, которые, к сожалению, направлены по своей сути исключительно против легального рынка.

Например, речь идет о повышении возраста игроков с 18 до 25 лет. Кажется, разумная идея, почему бы и нет. С другой стороны, мы понимаем, что возраст с 18 до 25 лет — это уже взрослые люди.

При этом они самые активные пользователи интернета и гаджетов. Запретить им пользоваться, например, услугами нелегального оператора невозможно. Так мы будем наблюдать совершенно моментальный и очень большой переток аудитории именно в нелегальные секторы», – отметил Оганезов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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