Виталий Пинчук – обладатель новой карточки Героя проекта #FONBETOVERTIME

Форвард минского «Динамо» принес победу своей команде 10 января 2025 года в матче против «Сибири» (3:2). За шайбу Пинчука проголосовали 7 475 болельщиков (33% голосов).

Форвард минчан проводит лучший сезон в карьере: 33 (20+13) очка. Пинчук знает, как распорядиться игровым временем и оказывается именно там, где нужно. В FONBET OVERTIME матча с «Сибирью» молодой форвард и вовсе подарил болельщикам хоккейный шедевр: начал движение в своей зоне, объехал двоих соперников и завел шайбу в ворота – лежа на льду! Теперь за такой перфоманс он достоин звания Героя месяца и коллекционной карточки.

Болельщики также могут пополнить свою коллекцию. Где получить хоккейный артефакт? Все просто – приходи на фирменные стойки FONBET в фойе «Минск-Арены» 9 марта. В этот день местное «Динамо» сыграет с «Куньлунь РС».

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