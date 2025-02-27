«Виннипег» выиграл 11 матчей подряд. До рекорда «Питтсбурга» по победам в НХЛ осталось 6 игр
«Виннипег» одержал 11 побед подряд в НХЛ.
Это самая длинная действующая победная серия в лиге. Общий рекорд принадлежит «Питтсбургу» – 17 побед подряд в сезоне-1992/93.
На продление серии «Виннипега» в игре с «Нэшвиллом» можно поставить за 1.83. На то, что серия прервется, дают коэффициент 2.02.
Команда Скотта Арниела с 87 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ, опережая на 3 балла «Вашингтон», у которого на матч меньше.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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