«Виннипег» выиграл 11 матчей подряд. До рекорда «Питтсбурга» по победам в НХЛ осталось 6 игр

«Виннипег» одержал 11 побед подряд в НХЛ.

Это самая длинная действующая победная серия в лиге. Общий рекорд принадлежит «Питтсбургу» – 17 побед подряд в сезоне-1992/93.

На продление серии «Виннипега» в игре с «Нэшвиллом» можно поставить за 1.83. На то, что серия прервется, дают коэффициент 2.02.

Команда Скотта Арниела с 87 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ, опережая на 3 балла «Вашингтон», у которого на матч меньше.

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