Роналду забил 9 голов в 4 матчах против «Аль-Вахды». 1.47 – забьет сегодня, 3.40 – отличится минимум дважды

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.

40-летний португалец забил 9 голов в 4 матчах против «Аль-Вахды». На продление голевой серии португальца в сегодняшней игре дают коэффициент 1.47.

На 2+ гола Роналду можно поставить за 3.40, на хет-трик – за 10.50.

Матч состоится 25 февраля и начнется в 19:00 мск.

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