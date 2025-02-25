Роналду забил 9 голов в 4 матчах против «Аль-Вахды». 1.47 – забьет сегодня, 3.40 – отличится минимум дважды
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.
40-летний португалец забил 9 голов в 4 матчах против «Аль-Вахды». На продление голевой серии португальца в сегодняшней игре дают коэффициент 1.47.
На 2+ гола Роналду можно поставить за 3.40, на хет-трик – за 10.50.
Матч состоится 25 февраля и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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