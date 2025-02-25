1xBet получил лицензию в Киргизии как онлайн-казино. Полтора года назад у компании аннулировали букмекерскую лицензию
1xBet запустился в Киргизии в качестве онлайн-казино.
Компания получила лицензию на осуществление деятельности виртуального казино сроком на 10 лет.
«Выход на рынок азартных развлечений Кыргызстана стал важным событием в истории нашей компании. Мы рады сотрудничеству и приложим максимум усилий, чтобы каждый день радовать игроков обслуживанием премиум-класса», – заявил представитель 1xBet.
В ноябре 2023 года Финнадзор Киргизии отозвал лицензию у 1xBet. Тогда компания осуществляла деятельность по организации ставок на спорт.
Напомним, 1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Vesti.kg
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