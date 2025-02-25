1xBet получил лицензию в Киргизии как онлайн-казино. Полтора года назад у компании аннулировали букмекерскую лицензию

1xBet запустился в Киргизии в качестве онлайн-казино.

Компания получила лицензию на осуществление деятельности виртуального казино сроком на 10 лет.

«Выход на рынок азартных развлечений Кыргызстана стал важным событием в истории нашей компании. Мы рады сотрудничеству и приложим максимум усилий, чтобы каждый день радовать игроков обслуживанием премиум-класса», – заявил представитель 1xBet.

В ноябре 2023 года Финнадзор Киргизии отозвал лицензию у 1xBet. Тогда компания осуществляла деятельность по организации ставок на спорт.

Напомним, 1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.

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