Клуб из второго дивизиона Мексики отстранил 10 футболистов от тренировок из-за подозрений в договорных матчах
Футбольный клуб «Реал Аподака» из второго дивизиона Мексики подозревает 10 своих футболистов в организации договорных матчах.
Игроки, попавшие под подозрение, отстранены от тренировок до окончания расследования.
«Информируем своих болельщиков, СМИ и футбольную общественность о том, что после тщательной внутренней проверки мы приняли решение отстранить группу игроков из состава на время проведения расследования.
Эта мера была принята после выявления поведения, противоречащего принципам профессионализма и этики, которые лежат в основе нашей команды. Мы не можем допустить действий, которые ставят под угрозу авторитет, престиж и работу нашего клуба.
Кроме того, мы предоставим всю необходимую информацию компетентным органам, включая Мексиканскую федерацию футбола и Премьер-лигу, чтобы были приняты соответствующие меры в соответствии с нормативной базой», – говорится в заявлении «Аподаки».
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