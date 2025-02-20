В Казахстане запретили рекламу букмекеров в местах проведения спортивных соревнований: «Дети не должны видеть такую рекламу»

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев прокомментировал изменения в законе «Об игорном бизнесе», принятые в Казахстане в конце прошлого года.

Согласно новым нормам, в спортивных сооружениях реклама любых азартных игр запрещена как снаружи здания, так и внутри.

«Если раньше в спортсооружениях постоянно была реклама, теперь она разрешена только во время спортивных мероприятий.

А в остальное время ее не должно быть, потому что в этих объектах немало кружков и секций, которые массово посещают дети, молодежь. Они не должны видеть такую рекламу», – заявил депутат.

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