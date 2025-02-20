$150 млрд потратили американцы на ставки в 2024 году. Букмекеры заработали рекордные $13,7 млрд

Американские легальные букмекеры суммарно заработали 13,7 миллиарда долларов в 2024 году.

По данным Американской ассоциации азартных игр (AGA), местные букмекеры побили рекорд 2023 года, когда общий доход составил 11,04 миллиарда долларов.

По итогам 2024 года легальные букмекерские компании в США приняли ставок на сумму 150 миллиардов долларов, что на 22,2% больше, чем в 2023 году. Процент выигрышей букмекеров по всей стране составил 9,3%.

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